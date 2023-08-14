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120 kişi afet bölgesinden tahliye edilerek İtalyan Kızıl Haçı kampına ve çevredeki otellere yerleştirildi.

İtfaiye yetkilileri de sel sularının sürüklediği bir kamp aracında mahsur kalan 6 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Tajani karakol, polis araçları, otel ve köprülerin zarar gördüğü bölgeye hükümet yardımı yapılacağını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bardonecchia beldesinde sel sularında kaybolan 5 kişi kurtarıldı." ifadesini kullandı ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

İtalya n ANSA ajansının haberine göre, Piyemonte bölgesinde şiddetli yağışlar toprak kayması na yol açtı.

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