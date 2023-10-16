Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında, partinin genel merkez ek binasındaki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
Toplantıda, güncel ekonomik ve siyasi gelişmeler ele alınırken, yerel seçimlere yönelik hazırlıklar görüşüldü.Kaynak: AA
Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında, partinin genel merkez ek binasındaki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
Toplantıda, güncel ekonomik ve siyasi gelişmeler ele alınırken, yerel seçimlere yönelik hazırlıklar görüşüldü.Kaynak: AA
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