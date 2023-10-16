Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında, partinin genel merkez ek binasındaki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Yumaklı'dan Dünya Gıda Günü'nde "Gazze'de gıda hakkı" vurgusu Bakan Yumaklı'dan Dünya Gıda Günü'nde "Gazze'de gıda hakkı" vurgusu

Toplantıda, güncel ekonomik ve siyasi gelişmeler ele alınırken, yerel seçimlere yönelik hazırlıklar görüşüldü.

Kaynak: AA