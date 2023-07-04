ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yeni A Takımı'nı bugün belirleyecek. Yeni Başkanlık Divanı üyelerinin, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında seçilmesi bekleniyor.Edinilen bilgilere göre üyeler arasında eski MHP'li Oktay Vural ile Alparslan Türkeş'in kızı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in de yer alabileceği belirtiliyor. Ayrıca yeni dönemde divandaki isim sayasının artabileceği de kulislerde konuşulan konular arasında.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce kurultayların hesaplaşma yeri olduğunu belirten bir konuşma yapmıştı. Akşener, "Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz. Öyle çirkinlikler yapıldı ki günlerce uyuyamadım. Burada söyleyemeyeceğim, öyle pislikler oldu ki tekrar edemeyeceğim. Sonra gördüm ki olmuyor. Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Milletvekili olunuyor, yetmiyor. GİK üyeliği isteniyor, GİK oluyor, yetmiyor, genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim kadrolarımız sınırlı. Bırakın da birileri de o görevleri yerine getirsin. Hayır, yok, yok" diye konuşmuştu.

HABER: METE YILMAZ