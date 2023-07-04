ANKARA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda, 21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.
Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Genel Sekreter Ayfer Yılmaz, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu olurken Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale oldu.
Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'ın listede olmaması dikkat çekti.
İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler şöyle:
- Siyasi İşler Başkanı - Oktay Vural
- Genel Sekreter - Ayfer Yılmaz
- Teşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra Kavuncu
- Mali İşler Başkanı - M. Cem Özdemir
- Kurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü Kuleyin
- Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki Üçok
- Seçim İşleri Başkanı - Sedat Aksakallı
- Uluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci Cınıslı
- Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce Türkeş
- Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga Akalın
- Yerel Yönetimler Başkanı - Burak Akburak
- Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat Zorlu
- Ekonomi Politikaları Başkanı - Bilge Yılmaz
- Kalkınma Politikaları Başkanı - Ümit Özlale
- Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol Aydemir
- Milli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali Demir
- Eğitim Politikaları Başkanı - Sevinç Atabay
- Toplumsal Politikalar Başkanı - Ece Güner
- Kadın Politikaları Başkanı - Ünzile Yüksel
- Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker Yörükçüoğlu
- Parti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe Sucu