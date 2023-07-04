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İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler şöyle:

Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'ın listede olmaması dikkat çekti.

Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Genel Sekreter Ayfer Yılmaz, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu olurken Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda, 21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

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