İzmir

İZBAŞ'tan yapılan açıklamada, serbest bölgelerde ilk olduğu belirtilen tesisin, arıtma tesisinden çıkan atık çamurun bertaraf edilmesinde en düşük maliyetli süreçlerden biri olarak tercih edildiği belirtildi.

Tesiste güneş enerjisiyle çamurdaki su oranının düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, bertaraf maliyeti kaynaklı enerji tasarrufuyla çevreye ve doğaya sürdürülebilir katkı sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZBAŞ Genel Müdürü Gürsel Bahçıvancılar, "Arıtma çamurunun güneş enerjisi kullanılarak kurutulmasıyla daha az fosil yakıt kullanımına imkan tanıyoruz. Ayrıca nakliye tasarrufuyla yıllık 1000 ton karbondioksitin atmosfere salımı engellerken, her yıl 1500 ağacın doğaya kazandırılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.