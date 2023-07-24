Haber: Damla Oya Erman

Macera turu rehberi Sveinn Snorri Sighvatsson, İzlanda'nın Reykjanes yarımadasında bulunan Geldingadalur'a yaptığı bir ziyaret sırasında tam da bunu yaptığı için viral oldu.

Onun anlık soyunma gösterisi, geçen Cuma günü başlayan yanardağın dikkat çekici hareketliliğini izlemek için burada toplananlar arasında gerçekleşti.

Tur şirketi I Am Iceland için çalışan Sighvatsson'a, bir iyilik olarak Pit Viper güneş gözlüklerini modellemesi için teklifte bulunulmuştu ve o da en üst seviyede dikkat çekmek için işleri bir adım daha ileri götürmeye karar verdi.

Bu anı yakalayan fotoğrafçı Norris Niman, Sighvatsson'un "taze oluşmuş lav alanında mükemmel bir adam olduğunu" söylüyor.

"Gerçek bir festival, birileri soyunmadan gerçekleşmez" diyor Niman. "Ve tabii ki bu da istisna değildi."

Ancak patlayan bir yanardağın yanında düşünmeden yapılan bir fotoğraf çekimi hiç de kolay bir görev değil ve kesinlikle tavsiye edilmez. Ziyaretçilere lav fışkırtma alanına çok yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Niman ekliyor: "Büyük bir şenlik ateşine çok yakın durmak gibiydi. Bu yüzden, her iki tarafı da fazla kızartmamak için ve büyük bir kalabalık izlerken, bu koleksiyonu döndürerek çekmek için yaklaşık bir dakikamız vardı."

Macera rehberi olarak deneyimi, tehlikeyi değerlendirmesine ve hızlıca "girip çıkmasına" yardımcı oldu. Ancak Sighvatsson, "ne yaptığını bilmeyen" herkesin üst tarafta kalmaları ve lav sahalarına yaklaşmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguluyor.

"Orada bulunan gazların farkında değiller" diyor. "Volkanın üzerinde yüksek bir yerde kalmak iyidir, orada tamamen güvendesiniz. Ancak içine inmeye çalışmak gerçekten, gerçekten tehlikeli olabilir.

Pazar günü sert bir rüzgar esiyordu, bu yüzden gazlar ters yöne gitti ve lav alanına yakın kalmakta sorun yaşamadık. Ancak rüzgar yoksa, oraya inmezsiniz."

Fotoğraf çekiminin sadece birkaç dakika sürdüğü, yüzlerce kişinin bunu şahit olduğu ve anın İnternet'e ulaştığı belirtiliyor.

Sighvatsson ve Niman, fotoğraf çekiminin getirdiği ilginin tadını çıkarıyor gibi görünüyorlar ve yorumcular güneş gözlüklerine fazla odaklanmamış olsalar da, isimsiz arkadaşları da işlerin nasıl geliştiğinden oldukça memnun görünüyor.

Sighvatsson, son birkaç gün içinde yanardağı birkaç kez ziyaret ettiğini söylüyor ve "1991'den beri bu adadaki her patlamayı gördüm, ama bu başka bir şey" diyor.

Geldingadalur'da toplanmaya devam eden büyük kalabalıklar, lav püskürten yanardağa karşı koruyucu bir yürüyüş parkuru oluşturmuş durumda ve herkesin güvende kalmasını sağlamak için bölge düzenli olarak devriyeler tarafından kontrol ediliyor.

"Bu patlama mükemmel bir turist patlaması" diyor İzlanda Üniversitesi volkanoloji profesörü Thorvaldur Thordarson Reuters'a verdiği bir demeçte.

"Ancak uyarı yapmak gerekirse, çok yaklaşmayın."