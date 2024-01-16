Ankara

Live Science sitesinde yayımlanan habere göre, İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağın durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kurum, ilerleyen günlerde yanardağda daha fazla volkanik patlama olabileceği uyarısını yaptı.

Oxford Üniversitesi'nde yanardağ uzmanı David Pyle, Reykjanes Yarımadası'nda son 3 yıl içinde 5 küçük patlama yaşandığını belirtti.

Pyle, Reykjanes Yarımadası'nda yaklaşık 800 yıldır bu tarz volkanik olayların görülmediğini kaydetti.

Grindavik kasabasında meydana gelen depremlerin ardından Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağ patlamıştı.

Kasaba sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından lavlar, Grindavik kasabasında inşa edilen duvarı aşarak yerleşim yerlerine ulaşmıştı.

Lavların sebep olduğu yangında en az üç ev yanmıştı.

Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması

IMO yaptığı açıklamada, 18 Aralık'ta Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağın patladığını belirtmişti.

İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına değinerek olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etmişti.

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.

Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

Ancak 22 Aralık 2023'te kasaba sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildiği açıklanmıştı.