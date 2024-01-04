Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, balıkçı gemilerinin kayıt altına alınarak kimlik, konum, zaman, hız ve yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyet verilerinin izlenmesini sağlayan BAGİS ile ilgili GSM, uydu ve diğer iletişim araçlarına ait abonelik, iletişim ve haberleşme ücretlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenecek.

Balıkçı gemisi yetkilileri, BAGİS yazılımında kendilerine tanımlanan yetkiyle sisteme giriş yaparak gemilerini takip edebilecek. BAGİS cihazının arızalı olması durumunda arıza kaydı oluşturabilecek.

BAGİS cihazı arızalanan balıkçı gemisi, arıza kaydı oluşturulduktan sonra BAGİS cihazının arızası giderilene kadar avcılık faaliyetinde bulunamayacak.

Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.