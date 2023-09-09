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Menderes ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana'da 158 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Adana'da 158 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında, düzensiz göçmen lerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

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