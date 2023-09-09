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Otomobil sürücüsü Aslan T'nin yapılan kontrolünde 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü gözaltına alındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ADANA (AA) - Çatalan Batı Köprü sü'nde Aslan T'nin kullandığı 06 CFC 268 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki beton mantarlara ardından da oltayla balık tutan 3 kişiye çarptı.

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