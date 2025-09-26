Yıllık 15 üründe 325 bin ton civarında kışlık sebze üretimi yapılan İzmir, bu alanda ülkenin ihtiyacına önemli ölçüde cevap veriyor. Brokoli, kereviz, enginar ve ıspanak üretiminde birinci, karnabahar ve pırasada ikinci, kırmızı pancar ve marul yetiştiriciliğinde üçüncü sırada bulunan İzmir, "kışlık sebze üretim üssü" olarak da adlandırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı da kışlık sebzede üretim deposu haline gelen kentte çiftçilere yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, geliri artıracak, raf ömrü uzun yerli "Naxos" adlı brokoli, "Erton" adlı karnabahar ve "Presidental" adlı marul fidelerinin dağıtımına ilişkin proje hazırlandı. Torbalı, Ödemiş, Tire, Foça, Bergama, Menemen ve Urla ilçelerinde 61 çiftçiye yüzde 50'si hibe olmak üzere 875 bin 100 fide dağıtıldı.

Projeyle, çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesi ve söz konusu bitkilerde uzun raf ömrüyle pazar konusunda yaşanan sorunların çözümü hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, İzmir'in, iklimi ve coğrafi yapısıyla Türkiye'nin en önemli kışlık sebze üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

İzmir'de son 5 yılda kışlık sebze üretim alanının yüzde 25, üretim miktarının ise yüzde 28 arttığına işaret eden Şahin, "Birçok kışlık sebze ürününde ilk sırada yer alıyoruz. Hatta bazı ürünlerde neredeyse ülke ihtiyacının yüzde 50'sini tek başına karşılıyoruz." diye konuştu.

Şahin, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteğiyle çiftçilere dağıtılan sebze fidelerinin bedelinin yüzde 50'sini karşıladıklarını dile getirdi.

Bölgede yerli sebze çeşitlerinin yaygınlaşmasını istediklerini vurgulayan Şahin, "Ülkenin ihtiyacı olan kışlık sebzelerin raf ömrü uzun çeşitlerle karşılanmasını amaçlıyoruz. Aslında küçük bir destek ancak biz yerli çeşitleri üreticilere tanıtmış oluyoruz. Bu yeni sebze çeşitleriyle çiftçilerimizin önümüzdeki yıllarda daha hızlı bir üretim ve daha yüksek gelir elde edeceğine inanıyoruz." dedi.

Torbalı ilçesinde çiftçilik yapan Önder Yan, yüzde 50 hibe destekli 10 bin karnabahar ve brokoli fidesi aldığını söyledi.

Fidelerin gelişiminden memnun olduğunu belirten Yan, "Yerli bir çeşit ve inşallah yerli ürünlerin devamını getiririz. Çiftçiler olarak inşallah tamamen yerli çeşitlere döneriz." ifadesini kullandı.

Aykut Şınığ da ailesiyle 90 dönüm alanda kışlık sebze üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Proje kapsamında yerli brokoli fidesi aldığını kaydeden Şınığ, "Şu anda ektiğimiz fidelerin bakımlarını yapıyoruz, çapalıyoruz. Yerli fidelerden beklentimiz iyi, daha iyi ürün alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.