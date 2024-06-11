Paris

Aşırı sağ karşıtları, Paris, Lyon, Rennes, Bordo kentlerinde toplandı.

Paris'teki gösteride, eylemciler, ülkedeki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sandıktan aşırı sağın galip çıkmasına tepki gösterdi.

Göstericiler, ilk turu 30 Haziran'da düzenlenecek yerel seçimler kapsamında aşırı sağın galip gelmesini engellemeye çağırdı.

Eylemde "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir yaşam için buradayız" sloganları atıldı.

Göstericiler, "Halk Cephesi", "Dikkat Faşizm" ve "Beni Korkutmuyorsunuz, FN'ye (Ulusal Cephe'ye) Hayır" yazılı dövizler taşıdı. Bazı eylemciler gösteriye Filistin bayraklarıyla katıldı.

"Tam olarak bir kabusun içindeyiz"

Paris'teki gösteriye katılan 24 yaşındaki eylemci Dania Esmat, AA muhabirine, AP seçimleri sonuçlarını değerlendirerek, "Protesto etmeye geldim çünkü bu feci bir durum, tam olarak bir kabusun içindeyiz." dedi.

Esmat, Macron'un Meclis'i feshetmeye kararı almasına hala inanamadığını dile getirerek, "Aşırı sağ hiçbir zaman iktidara bu kadar yakın olmadı, bu korkutucu." ifadesini kullandı.

Aşırı sağa karşı solcuların 21 günde ortak bir proje etrafında birleşmesinin zorluğundan bahseden Esmat, Macron'un partisi olan Rönesans'ın Fransa'yı aşırı sağın ellerine veren parti olduğunu savundu.

Esmat, yerel seçimlerde Rönesans için oy vermenin kendisi için söz konusu olamayacağını vurgulayarak, aşırı sağa karşı tek umudun solcuların birleşmesi olduğunu anlattı.

25 yaşındaki Camille isimli gösterici, Ulusal Birlik Partisine (RN) karşı protesto ettiğini vurgulayarak, aşırı sağın AP seçimlerinde sandıktan 1. parti olarak çıkmasını "yıllardır Macron iktidarının altında yaşamanın belirtileri" olarak değerlendirdi.

Camille, AP seçimleri sonuçlarının, ülkenin kırsal kesimindeki vatandaşlarının devletin kendilerini terk ettiğini hissetmelerine bağlayarak, "Endişe verici bir oylama bu ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, gösteri özgürlüğüne etkileri olacak." ifadesini kullandı.

Ülkenin çok ciddi bir durumun içinde bulunduğunun altını çizen Camille, aşırı sağa karşı solcuların alternatif teşkil edebileceğini, bu nedenle yerel seçimler için birlik olmaları gerektiğini vurguladı.

Camille, ülkede Müslümanlar yanı sıra göçmen asıllı insanlara yönelik ayrımcılığa neden olan kararlardan ve "faşizmin" yükselişinden, iktidarı sorumlu tuttu.

"Yaşananlar, beni isyan ettiriyor"

18 yaşındaki öğrenci Marie de AP seçimlerinde aşırı sağın yükselişinin kendisine Fransa'nın geçmişini hatırlattığını kaydederek, "Yaşananlar, beni isyan ettiriyor." dedi.

Marie, aşırı sağa karşı çıkanlar olduğunu göstermek için protesto etmeye çağırdı ve bu siyasi oluşuma karşı solcuların koalisyon kurmasını istedi.

"Ancak koalisyonun, aşırı sağa karşı mücadele vermek için yeteri kadar güçlü olup olamayacığını bilmiyorum." diyen Marie, farklı solcu oluşumların arasındaki anlaşmazlığa dikkati çekti.

Marie, aşırı sağın bazı olayları medyanın gündemine getirerek insanları "korkuttuğunu" ifade etti.