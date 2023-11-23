Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Mehmet Kamış, İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı ile görüştü

Kapatılan Zaman gazetesinde bir dönem genel yayın yönetmen yardımcılığı yapan ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen Kamış, ilçede yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aranan firari sanık Mehmet Kamış'ın yakalanması için Çeşme'de operasyon düzenledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.