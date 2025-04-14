Bozyaka Bölgesinde yapılması planlanan tesis için Karabağlar Belediyesi önündeki bir kafede "Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı" toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan mahalle muhtarlarıyla vatandaşlar, projeye tepki olarak kafeyi terk etti.

Kafenin önünde ellerinde, "Karabağlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi istemiyoruz" yazılarını açan vatandaşlar, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın toplantıya katılmamasına tepki gösterdi.

Bunun üzerine vatandaşlarla görüşen Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avni Atayol, görüşleri dile getirmek için toplantıya katıldıklarını ifade etti. Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer ise belediye olarak plana ilişkin açtıkları davanın devam ettiğini söyledi.

Cennetoğlu Mahallesi Muhtarı Murat Yavuz, mahalle sakinleri olarak projenin yapılmasına karşı olduklarını ifade ederek, "Yasal çerçeveler içerisinde her türlü eylemimizi yapacağız, çekinmeyeceğiz. İnsanların nefes alacağı bir yer, bir alan yok. Orada zaten normal bir koku var, yıllardır o kokuyu çekiyoruz. 'Siz bu kokuya alıştınız, size daha kaliteli koku getireceğiz' diyorlar. Bu projeyi buraya yaptırmayacağız, kesin kararlıyız." diye konuştu.

Osman Aksüner Mahallesi Muhtarı Murat Toprak ve General Asım Gündüz Mahallesi Muhtarı Saim Keskin ise projeye karşı olduklarını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Şerife Topal da okul yapılıp, yanına atık su tesisinin yapılmasını mantıksız bulduğunu dile getirdi.