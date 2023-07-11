İzmir
Oğlananası Mahallesi'ndeki orman yangını ardında bölgede siyah bir görüntü bıraktı.
Havadan çekilen görüntülerde, yangının Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınında durdurulduğu görüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam etti.
Yangından zarar gören alanın büyüklüğü, teknik çalışmalar sonrasında belirlenecek.
Öte yandan yangına müdahale sırasında yaralanan Orman Bölge Müdürlüğünde görevli 2 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
Oğlananası Mahallesi'nde dün saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı.
Müdahale sırasında yaralanan 4 kişiden 2'si tedavileri sonrası taburcu edilmişti.
Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar bir süre iniş ve kalkış yapamamıştı.
AA