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Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar bir süre iniş ve kalkış yapamamıştı.

Oğlananası Mahallesi'nde dün saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam etti.

Taşkın ve heyelanlar nedeniyle kapanan Düzce-Yığılca kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı

Taşkın ve heyelanlar nedeniyle kapanan Düzce-Yığılca kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı

Oğlananası Mahallesi'ndeki orman yangın ı ardında bölgede siyah bir görüntü bıraktı.

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