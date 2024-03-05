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Ekiplerin suyun tahliye edilerek otomobilin kurtarılması için yürüttüğü çalışma sürüyor.

Sürücünün otomobilden çıkarak ihbarda bulunması sonrası itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suyun seviyesini fark etmeyen bir sürücünün alt geçide girmesi sonucu otomobil, mahsur kaldı.

Çeşme ilçesinde taşan bir derenin su baskınlarına neden olmaması için ekipler çalışma yürüttü.

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak nedeniyle ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşandı.

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