Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu oyuncusu Jackson Muleka, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptıklarını belirtti.

Brugge'deki atmosferi çok iyi bildiğini ve bu statta hiçbir maçın kolay geçmediğini aktaran Muleka, "Zor bir müsabaka olacak. Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Buraya kazanmaya geldik. İyi bir maç olacak. Beşiktaş her kulvarda kazanmak için oynar. Gruba iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. 3 puanla grup aşamasına başlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon verimli bir kamp dönemi geçirdiğini ve formda olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, "Bu sezon daha iyi durumdayım. Öz güvenim de yüksek. Her maç daha iyi oynuyorum ve daha çok süre alıyorum. Elimden geldiğince takıma katkı vermeye çalışıyorum." diye konuştu.

AA