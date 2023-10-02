Haber: Damla Oya Erman

Parks Canada'dan gelen bir açıklamada, Cuma akşamı GPS cihazından bir ayı saldırısı alarmı alındığını bildirdi. Ancak, hava koşulları helikopter kullanımını engelledi ve yanıt ekibi karayoluyla olay yerine gitmek zorunda kaldı.

Yanıt ekibi olay yerine vardığında, iki kişinin öldüğünü tespit etti. Kurbanların kimliği açıklanmadı. Bu sırada yanıt ekibi, bölgede saldırgan davranışlar sergileyen bir grizzli ayısıyla karşılaştı. Güvenlik endişesi nedeniyle bu grizzli ayı olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Banff Ulusal Parkı, grizzli ve siyah ayılarıyla ünlü bir bölge olarak biliniyor. Parks Canada, ziyaretçilere ayı spreyi taşıma, gürültü yapma ve büyük gruplar halinde seyahat etme konularında uyarılar yapıyor.

Bu üzücü olayın ardından, evlerinin bahçelerinde elma ağaçları bulunan Banff sakinlerinden ağaçlarını ayıları çekmeyecek türlerle değiştirmeleri isteniyor.