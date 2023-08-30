Haber: Damla Oya Erman

Bu canlı bir anı yakalayan bir görüntü, NGC 5194 olarak da bilinen M51 adlı bir bölgeyi temsil ediyor (ya da Hırpelme Galaksisi olarak da bilinir) ve bu galaksinin yakın komşusu olan cüce galaksi NGC 5195 ile sahip olduğu kayalık ilişkiyi parlak bir şekilde yakalıyor. Aslında, bu galaktik etkileşimin kısmen M51'in ilk başta böyle zarif bir modeli olabileceği düşünülmektedir.

"NGC 5194'ün daha küçük arkadaşının kütle çekim etkisinin, galaksinin belirgin ve farklı dönen kollarının görkemli doğasının kısmen sorumlu olduğu düşünülüyor," Avrupa Uzay Ajansı, görselle ilgili bir açıklamada belirtti.

Ve bu etkileyici dönen kolların notunda, M51'in ilginç bir özelliği, dolanım yapısı nedeniyle "büyük tasarım" galaksisi olarak adlandırılmasıdır, sadece standart bir dönen galaksi değil.

Tipik bir dönen galaksi, M51 gibi fırtına gibi kollar sergilerken, büyük tasarım spiraller, tüm dönen galaksilerin yaklaşık onda birini oluşturur ve belirgin kolları olan bir çekirdek bölgesinden kaynaklanan çok belirgin kolları vardır. Doğal olarak, Dünya'daki görüş noktamızdan bakıldığında oldukça güzel görünürler. (Aslında Samanyolu'nun da büyük tasarım bir galaksi olup olmadığı teknik olarak tartışmalıdır).

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), M51'i amatör ve profesyonel gökbilimindeki en "fotojenik galaksilerden biri" olarak adlandırıyor. Gördüğünüz gibi, bu, en azından 2001 yılına kadar uzanan bir kozmik ilham kaynağı olmuştur.

Peki, burada ne görüyorum?

M51'i görüntülemek için JWST, iki güçlü kızılötesi cihazını kullandı: Orta Kızılötesi Cihazı ve Yakın Kızılötesi Kamera. Bu, beklenebileceği gibi, galaktik konu hakkında iki ayrı perspektif sağladı (ancak her ikisini birleştiren bir bileşik görüntü de bulunmaktadır).

İsimlerinin belirttiği gibi, her iki cihaz da uzak yıldızlardan ve galaksilerden yayılan kızılötesi ışık sinyallerini çözerek uzak evreni yakalamak üzere tasarlanmıştır. Bu sinyaller, altın kaplamalı altıgen aynalara ulaştığında, verileri bizim için işleyebilen sensörlere yansıtılır. Bu kısım aslında JWST'nin neden büyük bir iş olduğu – insan gözleri kızılötesi ışığı göremez (sadece görünür ışığı görebiliriz) ve bu nedenle bu makine bize görünmez evreni çözme görevi yüklenmiştir.

Ancak bu, her JWST görüntüsü gibi, her iki M51 portresinin de renklendirildiği anlamına gelir.

Ancak bilim insanlarının bu görüntülerde böyle kahve renkli tonlar ve parlayan beyaz vurgulara izin vermesinin nedeni, estetikten çok daha öteye gider. Bilimsel sanat, böylece bazı önemli ayrıntıları ortaya çıkarır ki aksi takdirde fark edilmeyecektir, diğer sahnenin içine karışıp gidecektir.

Örneğin, ESA'ya göre, NIRCam görüntüsündeki koyu kırmızı özellikler, bölgedeki sıcak filamentli tozu gösterirken, turuncu ve sarılar yakın zamanda oluşmuş yıldız kümeslerinden kaynaklanan iyonize gaz lekelerini gösterir. "Yıldızsal geri bildirim, galaksinin ortamına dramatik bir etki yapar ve parlak düğümlerden oluşan karmaşık ağlar ve aynı zamanda kocaman siyah baloncuklar yaratır," ajans açıkladı.

Yıldızsal geri bildirim, yıldızların çevrelerine enerji dökme şeklidir, bu da diğer henüz oluşmaya başlayan yıldızların oluşum hızı gibi şeyleri belirleyebilen çeşitli süreçlere yol açar.

Buna karşılık, MIRI-merkezli M51 görüntüsünde, boş boşluklar ve parlak filamentler sırayla görünür, dönen kollarından yayılan dalgalanmaların izlenimi sunar. Ayrıca genel olarak, ajansın dediği gibi, "galaksinin soğuk gazını aydınlatan" toz taneleri ve moleküllerle ilişkilendirilen belirli ışık parçaları, "soğuk gazı aydınlatır." Belki de JWST ekibinin MIRI ile ilgili raporladığı bazı küçük aksaklıklara rağmen, aletin iyi durumda olduğunu hatırlatan bir hatırlatma.

Ve hem MIRI hem de NIRCam görüntülerini bir araya getirerek, bilim insanları tüm bu dikkat çekici ince ayrıntıları içeren bir bileşik fotoğraf geliştirdi.

FEAST olarak da bilinen Yükselen Dış Galaktik Yıldız Kümelerinde Geribildirim adlı bir dizi gözlem parçası olarak, bu gözlemler "kendi galaksimizin dışındaki ortamlarda yıldızsal geri bildirim ve yıldız oluşumu arasındaki etkileşimi aydınlatmayı amaçladı," dedi ajans.

Hubble Uzay Teleskobu'nun M51'in, görebildiğimiz görünür ışıkta çekilen görüntüsü 2011 yılına dayanıyor ve bilim insanlarını büyüklüğü ile etkilemişti. Neredeyse şiirsel bir şekilde, hırpelme portresinin arkasındaki ekip, "Hubble, M51 gibi galaksilerin iç yapısının keskin görünümlerini sunmasının yanı sıra, planlanan James Webb Uzay Teleskobu'nun daha keskin görüntüler üretmesi bekleniyor," ifadesini kullandı.