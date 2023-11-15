Haber: Damla Oya Erman

Abell 2744 galaksi kümesinin büyük yardımıyla gerçekleşen bu keşif, Büyük Patlama teorisinin temel görüntüsünü destekliyor. Bingjie Wang liderliğindeki JWST UNCOVER ekibi, kozmik bir mercek olan bu galaksi kümesi sayesinde büyütülen erken evrendeki iki yüksek kırmızıya kaymalı galaksiyi keşfetti.

Kozmolojik kırmızıya kayma, JWST'nin güçlü gözleri aracılığıyla ulaşılan bu galaksilerin ışığını kızılötesi dalga boylarında görmemizi sağlar. "UNCOVER-z13" ve "UNCOVER-z12" olarak adlandırılan bu galaksiler, sırasıyla ikinci ve dördüncü en uzak galaksiler olarak kayıtlara geçti. Bu keşifler, Büyük Patlama'dan sadece milyonlarca yıl sonra evrenin ilk dönemlerine ışık tutuyor.