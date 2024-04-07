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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, animasyon karakteri şeklinde konuşturulduğu videoda, sürücülere yaya geçitlerinde dikkat edilecek hususlar ve emniyet kemeri ile ilgili bilgi veriliyor.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından, "Jandarma Togg ile Trafik Dersleri Başlıyor" başlıklı video paylaşıldı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanmaya başlayan Jandarma Genel Komutanlığı , Jandarma Togg karakteri ile sürücülerin trafik te uyması gereken kurallara yönelik videolar hazırladı.

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