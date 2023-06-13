Muğla

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından geçici görevle 3 binici ile 3 at bakıcısı jandarma personeli ilçeye geldi.

Bu sezon görevlerini "Irız", "Çelebi" ve "Gazi" isimli atlarla sürdürecek jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda görev yapacak.

Ekip, özellikle ormanlık alanların korunması ve hırsızlığın önlenmesinde de görev üstleniyor.

Atlı birlik, turistlerden de ilgi görüyor. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan ekip, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler de jandarma ekibiyle fotoğraf çektiriyor.

Aydın'dan ailesiyle tatile gelen Hamdi Karasu,, sahilde atlı jandarma ekiplerini görünce gurur duyduğunu söyledi.

Sahilde jandarma ekiplerinin varlığının kendisine güven verdiğini ifade eden Karasu, "Çok güzel bir uygulama. Daha önce sahilde hiç atlı jandarma görmemiştim. Fotoğraflarını çektim." dedi.

Ankara'dan tatile gelen Hatice Kırbaş, atlıları ilk gördüğünde turistik bir faaliyet zannettiğini dile getirdi.

Atları sürenlerin jandarma olduğunu fark edince şaşırdığını belirten Kırbaş, "Çok güzel olmuş, bence harika. Bize güven veriyor. Sıcak havada jandarma personeli ve atlarımızın çalışması da çok zor. Allah kolaylık versin. Herkesin emekleri için teşekkür ederim." diye konuştu.

Fatma Özdemir de sahilde ilk kez atlı jandarma gördüğünü ve uygulamanın çok hoşuna gittiğini kaydetti.

Özdemir, uygulamanın tatilcilere güven verdiğini dile getirdi.

AA