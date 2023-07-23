Haber: Damla Oya Erman

BBC tarafından paylaşılan görüntülerde, birkaç Japon taraftarın çöp torbalarıyla stadyumda dolaşarak tribünlerde bırakılan çöpleri topladığı görüldü.

Japon taraftarlar, son yıllarda erkek milli futbol takımının 2022 ve 2018 Dünya Kupaları'ndaki maçlarında da benzer şekilde tribünleri temizlemeleriyle tanınıyor ve bu özverili davranışları sosyal medyada övgü topladı.

Japonya'nın kadın milli takımı, aynı zamanda Japonca ve İngilizce olarak yazılmış bir teşekkür notuyla tertemiz bıraktıkları soyunma odası için FIFA tarafından Twitter'da takdir edildi.

Mina Tanaka, Jun Endo, Riko Ueki ve Hinata Miyazawa'nın attığı gollerle elde edilen Zambiya zaferi, Japonya'nın Dünya Kupası kampanyasına güzel bir başlangıç yaptı. Nadeshiko, önümüzdeki Çarşamba günü Kosta Rika ile bir maç daha yapacak.