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Kutlama mesajında Hayaşi'nin, yeni görevi dolayısıyla Fidan'ı tebrik ettiği aktarıldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hayaşi'nin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, yeni görevi dolayısıyla kutlama mesajı gönderdiğini bildirdi.

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