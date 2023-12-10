Haber: Damla Oya Erman

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından yürütülen MMX görevi, Eylül 2024'te Red Planet'e yönelik düzenlenmesi planlanan bir fırlatma penceresinden yararlanmayı hedefliyor.

Ancak MMX'ı fırlatacak olan H3 roketi, Mart ayındaki ilk deneme uçuşunda başarısız oldu. JAXA, geçen ay yaptığı açıklamada, H3 roketinin ikinci fırlatma girişimini, deneyimden elde edilen dersler ve alınan önlemler doğrultusunda, gelecek yılın Mart ayının sonuna kadar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bu ikinci denemenin sonucu, MMX'ın planlandığı tarihte fırlatılıp fırlatılamayacağı konusunda belirleyici olacak. Eğer yeni bir sorun ortaya çıkarsa, MMX'ın fırlatılması muhtemelen 2026'nın sonlarına kadar gecikecek. Ancak görevin ertelenmesi, bir dizi öncelikli uzay fırlatması nedeniyle karmaşık hale gelebilir.

JAXA'nın, MMX'ı başlatmak için alternatif bir roket kullanıp kullanmayacağı henüz bilinmiyor. MMX fırlatıldığında, Phobos ve Deimos'un kökeni hakkında önemli bilgiler elde etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Mars'ın tarihine dair yeni perspektifler sunacak. Görev aynı zamanda, Phobos'u keşfetmek üzere Alman Havacılık Merkezi (DLR) ve Fransız Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi (CNES) tarafından geliştirilen küçük bir gezgini de taşıyacak.