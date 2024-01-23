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Arıza nedeniyle Tohoku, Joetsu, Hokuriku hatlarındaki çok sayıda hızlı tren seferinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

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Elektrik kesintisi sonrası Tokyo-Hokkaido arasında seyreden Hayabusa 13 nolu hızlı tren, Saitama eyaletinin Omiya bölgesinde arıza yaptı.

East Japan Railway Co. firmasının açıklamasına göre yerel saatle 10.00 (TSİ 04.00) sularında Tohoku, Joetsu, Hokuriku hızlı tren hatlarında elektrik kesintisi yaşandı.

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