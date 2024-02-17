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Bu sabah başarıyla fırlatılan "2 Nolu H3 roketinin" bu hafta içinde uzaya gönderilmesi planlanmışken, olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonuna ertelenmişti.

JAXA ve MHI, "yeni nesil yük ve ağırlık taşıma" kapasitesine sahip H3 roket tipini 219,7 milyar yen (1,46 milyar dolar) maliyetle 2014'te geliştirmeye başlamıştı.

Mart 2023'te fırlatılan ve ikinci ateşleme motoru devreye girmeyince infilak ettirilen "1 Nolu H3 roketine" kıyasla "2 Nolu H3 roketi" geliştirilmiş bir ateşleme sistemine sahip.

Japonya Uzay Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae, açıklamasında, "başarılı" şeklinde nitelendirdiği sürecin, Japonya'nın roket fırlatma yeteneklerinin temelden güçlendirilmesine yönelik yeni bir adım" olduğunu bildirdi.

JAXA ve Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ortak üretimi H3 roket, bünyesinde 70 kilogramlık optik gözlem uydusu ve 5 kilogramlık kızılötesi görüntüleme uydusu taşıyor.

Roketin planlanan yörüngesine girdiği ve bünyesinde taşıdığı 2,6 tonluk yapay yük ile mikro uyduları başarılı şekilde konuşlandırdığı aktarıldı.

JAXA açıklamasına göre, Tokyo'nun 1000 kilometre güneyindeki Kagoşima eyaletinde bulunan Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yerel saatle 09.22'de gözlem uyduları taşıyan "2 Nolu H3 roketi" fırlatıldı.

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