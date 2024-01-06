Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini bildirmişti.

Eyaletteki tahliye merkezlerinin halihazırda 31 bin kişiyi barındırdığı belirtildi.

Anamizu şehrinde meydana gelen toprak kayması sonucu en az 10 kişinin şehirde, 170'ten fazla kişinin de eyaletin çeşitli bölgelerinde mahsur kaldığı bildirildi.

NHK'nin haberine göre eyalet yetkilileri, bölgedeki deprem lerde 110 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.