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Ajans, Japon Denizi (Doğu Denizi) ile kuzeydoğu bölgelerindeki eyaletlerde, nehir taşkınlarına ve heyelanlara yönelik uyarılarını yineledi.

Tahliye edilenlere afet yardımı ile mahsur kalanlara kurtarma hizmeti verilmesi için Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) bölgeye sevk edildi.

Eyalet Valiliğine göre 80'e yakın tahliye merkezi hizmete açıldı. Toprak kayması ve taşkınlar sonrası bölgede su tedarik hizmeti aksadı.

Yağışlar nedeniyle Akita eyaletinin Gojome bölgesindeki taşkında bir kişi hayatını kaybetti. Eyalet genelinde 2 bin 100 kişi tahliye edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, hafta başı güneybatı eyaletlerinde etkili olan yerel sağanakların kuzey bölgelere yöneldiğini duyurdu.

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