İSTANBUL- Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan, “Antre Production” yapımı ve KerkiSolfej organizasyonu ile çarpıcı bir prodüksiyon ve muhteşem bir kadro ile sahnelenen ve başrolünü Hayko Cepkin'in üstlendiği dünyaca ünlü Jekyll & Hyde müzikali Yeni Tiyatro Dergisi jurisinin seçimiyle 2023 yılının “En İyi Yapım, En İyi Yönetmen, En iyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu” dallarında ödüle layık görüldü.

Jekyll & Hyde müzikalinin kadrosunda Hayko Cepkin'nin yanı sıra Fatih Al, Umut Kurt, Nermin Koçak Tunçay ve Cenk Bıyık gibi usta isimlerde yer alıyor.

10 yıldır Yeni Tiyatro Dergisi tarafından verilen ödüller Bu yıl 2 Haziran 2023 akşamı Caddebostan Kültür Merkezi içerisinde düzenlenen özel bir törenle sahiplerini buldu.

Okan Bayülgen, Zafer Algöz, Şenay Gürler, Kubilay Karslıoğlu birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen törende; yapımcılığını Melikcan Zaman’ın, organizasyonu Kerki Solfej' e ait olan, yönetmenliğini Taner Tunçay’ın, genel sanat yönetmenliğini Malcom Keith Kay’in, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler'in, müzik direktörlüğünü Tuluğ Tırpan’ın ve koreografisini Seda Özgiş’in üstlendiği, başrolünde Hayko Cepkin'in yer aldığı Jekyll & Hyde müzikali, 10. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Ödülleri Müzikal Kategorisi dalında En İyi Yapım“Antre Yapım”, En İyi Yönetmen “Taner Tunçay”, En iyi Kadın Oyuncu “Nermin Koçak Tunçay”ve En İyi Erkek Oyuncu “Hayko Cepkin” kazananı oldu.

Bu ödül aynı zamanda Hayko Cepkin'in ilk tiyatro sahnesi ödülü olması özelliğini taşıyor. Kendi yorumu ile: “Hayal ettiklerime yeni bir şey öğrenmeye hazır azmim ve disiplinim ile her zaman temkinli ama iddialı adımlar ile yürüdüm. Sahneye olan aşkımın ve sevenlerime karşı duyduğum saygının takdir görmesi, beni sonsuz gururlandırıyor ve daha da hırslandırıyor ” demiştir.

Robert Louis Stevenson’ın dünyaca ünlü klasik gerilim romanından uyarlanan Jekyll & Hyde müzikali 13 Haziran 2023 Salı günü itibariyle, Türkiye Turnesine çıkacak ve tiyatroseverlerle buluşacak.

• 13 Haziran - Denizli Açıkhava Tiyatrosu

• 14 Haziran - Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu

• 16 Haziran - Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

• 17 Haziran - Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

• 3 Temmuz - Antalya Açıkhava

• 13 Temmuz - Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

• 15 Temmuz - Bodrum Antik Tiyatro

• 16 Temmuz - Bodrum Antik Tiyatro

• 12 Ağustos - Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

• 14 Ağustos - Bodrum Antik Tiyatro

• 15 Ağustos - Bodrum Antik Tiyatro

HABER: METE YILMAZ