Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, Başakşehir ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Çarşamba günü İstanbul’a gelecek olan 34 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı.

Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.