Haber: Damla Oya Erman

"Islık" düzenlemesi adı verilen bu hayran yapımı video, son iki haftada TikTok gibi platformlarda viral hale geldi. Özgün olarak 2014 yılında YouTube'a yüklenen video, Josh Hutcherson'ın fotoğraflarını Flo Rida'nın "Islık" şarkısının bir cover'ı eşliğinde bir araya getiriyor.

Görsel açıdan pembe tonlarda düzenlenen ve Ken Burns etkisi kullanılan video, şu anda MetroGirlzStation kanalında hala izlenebilir. Bu video, günümüzde sıkça karşılaştığımız anime karakterleri ve K-pop yıldızları düzenlemelerine kıyasla biraz daha basit olabilir, ancak internet tarihinde tuhaf bir öneme sahiptir ve günümüzde her yerde karşımıza çıkan viral düzenlemelerin erken öncülerinden biri olarak kabul edilir.

Josh Hutcherson'ın "Islık" düzenlemesi, Suzanne Collins'in Hunger Games serisi etrafında oluşan hayran kitlesinin özellikle 2010'ların başlarında çevrimiçi olarak yoğun ilgi gösterdiği bir dönemi yansıtmaktadır. Aynı zamanda Hutcherson'ın Hunger Games filminde canlandırdığı Peeta Mallark karakteri üzerinden takipçiler arasında sıkça tartışılan "Peeta takımı mı, Gale takımı mı?" sorusuna ilham veren bir döneme denk gelir.

Josh Hutcherson'ın yeniden popüler hale gelmesindeki etkenler arasında, Lionsgate'in 17 Kasım'da yayınladığı yeni Hunger Games filmi "A Ballad of Songbirds and Snakes" bulunmaktadır. Hutcherson filimde görünmese de, film orijinal Hunger Games ve oyuncu kadrosuna olan ilgiyi artırdı. Ayrıca, Hutcherson'ın Five Nights at Freddy's filmindaki rolü de çevrimiçi ilgiyi artırdı, bu da yıldızın çevrimiçi platformlarda tekrar önemli hale gelmesine yol açtı.

Bu yeni dalganın bir sonucu olarak, hayranlar eski döneme geri döndü ve bu özel düzenleme tekrar popülerlik kazandı. Orijinal düzenlemenin biraz sade görünmesi, özellikle orijinal milenyum çağındaki Hunger Games hayran kitlesinin nostaljik hislerini uyandırması nedeniyle dikkat çekti. Ancak aynı zamanda, insanlar bunu yeni izleyicilere uygun hale getirmenin bir yolunu buldular.

Hayranlar, müzik videosunu şaka yapmak için beklenmedik yerlerde görünecek şekilde görsel olarak düzenlemeye başladılar. Bir buz küpü alan bir hayranın videosu üzerine yerleştirilen metinli bir video, "BU, BUZ TEPİLERİNİZİ DOLDURURKEN BAŞINIZA GELEBİLİR, DİKKATLİ OLUN," diyor; birdenbire Hutcherson'ın yüzü bir buz küpünde belirir. Bu şaka formatı hızla yayıldı ve video, TikTok gibi platformlarda bir Rickroll haline geldi.

O kadar büyük bir ilgi çeken bu video, orijinal yaratıcının bile çıkıp videoya verilen ilgiye yanıt vermesine neden oldu. Yaratıcı, bir YouTube yorumunda, "Küçük kız kardeşim bana TikTok'undaki tüm videoları gösterdi ve ne yaptığınızı görmek beni eğlendiriyor. [...] O zaman bu düzenlemeyi yapmak çok eğlenceliydi ve onunla eğlenen yeni hayran dalgası beni ısıtıyor," şeklinde konuştu.