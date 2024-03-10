Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'da düzenlenen organizasyon tamamlandı.
Türkiye şampiyonu olan judocular şöyle:
Kadınlar
48 kilo: Çağla Serdar
52 kilo: Zeliha Cinci
57 kilo: Ayşenur Karadağ
63 kilo: Habibe Afyonlu
70 kilo: Hatice Vandemir
78 kilo: Nurcan Yılmaz
+78 kilo: Kübranur Esir
Erkekler
60 kilo: Yunus Emre Esenboğa
66 kilo: Abdullah Berkin Özcan
73 kilo: Yunus Yazgan
81 kilo: Muhammed Mustafa Koç
90 kilo: Ahmet Burak Çuhadar
100 kilo: Suat Can Yapıcı
+100 kilo: Recep ErginKaynak: AA