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Markus Gisdol: Hedefimiz de rakibi hatayı zorlamaktı

Türkiye şampiyonu olan judocular şöyle:

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'da düzenlenen organizasyon tamamlandı.

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