Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'da düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Türkiye şampiyonu olan judocular şöyle:

Kadınlar

48 kilo: Çağla Serdar

52 kilo: Zeliha Cinci

57 kilo: Ayşenur Karadağ

63 kilo: Habibe Afyonlu

70 kilo: Hatice Vandemir

78 kilo: Nurcan Yılmaz

+78 kilo: Kübranur Esir

Erkekler

60 kilo: Yunus Emre Esenboğa

Markus Gisdol: Hedefimiz de rakibi hatayı zorlamaktı Markus Gisdol: Hedefimiz de rakibi hatayı zorlamaktı

66 kilo: Abdullah Berkin Özcan

73 kilo: Yunus Yazgan

81 kilo: Muhammed Mustafa Koç

90 kilo: Ahmet Burak Çuhadar

100 kilo: Suat Can Yapıcı

+100 kilo: Recep Ergin

Kaynak: AA