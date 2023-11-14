İstanbul

Kaan Ayhan, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de özel maçta Almanya ve 21 Kasım Salı günü ise Cardiff'te EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

EURO 2024'e katılma hakkını elde ettikleri için çok mutlu olduklarını vurgulayan Kaan, "Tüm takım olarak rahatladık. Ancak yine de Galler maçını da kazanarak milli takım tarihinde ilk kez bir turnuvaya lider olarak katılmak istiyoruz. Bu turnuva için de şansımızı arttıracaktır. Turnuvaya katıldığımız için rahatladık ama Galler’e de kazanmak için gideceğiz. Yeni hocamızla neleri çalıştığımızı, öğrendiğimizi göstermek istiyoruz, bu en az 3 puan kadar önemli. İnşallah bunun için iyi hazırlanıp, iyi bir maç oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Almanya doğumlu olan Kaan, bu ülke milli takımıyla oynanacak maçın kendisi için özel bir anlamı olduğunu da belirterek, şöyle konuştu:

"Almanya maçı benim ve orada doğan birkaç oyuncu için her zaman özel oluyor. Doğduğumuz ülkede maç oynayıp başarılı olmak istiyoruz. Hocanın planları tam net bilmiyorum ama tahminim orada da birkaç yeni oyuncu, son dönemde az oynayan oyuncularımızı sahada göreceğiz. O karşılaşma hem Almanya hem de bizim için önemli bir test olacak. İkinci maç tabii ki daha ciddi. Bizim açıdan 3 puanın çok önemli olduğu bir maça çıkacağız. Galatasaray ile Münih’te oynadığımız maçta, Almanya’da oynamak adına bir test yapabildik. Büyük bir camiaya sahibiz, Galatasaray taraftarları bizi inanılmaz destekledi ama bir de o atmosferi Türk Milli Takımı ile görmek istiyoruz. Hiç deplasmandaymış gibi hissetmeyeceğimizi düşünüyorum. Son maçlarda yeni bir umut doğdu, desteklerinin tam olacağını düşünüyorum. İnşallah turnuvaya da iyi başlayıp, güzel bir atmosfer oluşturup başarılı bir turnuva geçirmek istiyoruz."

"Orta sahada gayet mutluyum"

Milli futbolcu, fiziksel durumunun sorulması üzerine ise, "Fiziksel olarak maçlar yoğun şekilde devam ediyor. Sürekli maçtan maça gidiyoruz. Gözümüzü açtığımızda ya futbol sahasında ya da uçaktayız diye bir arkadaşım da espri yapmıştı, gerçekten öyle. Küçüklüğümüzden beri buralarda oynamak için çalışıyoruz. Bunu hedefledik, bir yandan şükrediyoruz ve böyle bir şansı değerlendirmek istiyoruz. Fiziksel anlamda şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Hatay maçında oyuna sonradan girdim, diğer arkadaşlarım kadar yorulmadım, buraya fit şekilde geldim. Yüzde yüzümü verebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan Ayhan, "Stoperde, ön liberoda ve sağ bekte oynayabiliyorsun. Kendini en rahat hangi mevkiide hissediyorsun?" sorusunu, "Şu anda orta sahada gayet mutluyum. Kariyerim boyunca merkezde görev aldım, stoper olsun, ön libero olsun fark etmez. Sağ bek de çok konuşuluyor, orada gerek olursa elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağım ama son senelerde sağ bekte az oynadım. O nedenle kendimi 2,5 pozisyonda görüyorum. Milli takımda da o pozisyonda çok başarılı performanslar görüyoruz, son dönemde oynadığım pozisyona (orta saha) alıştığımı düşünüyorum ve orada gayet iyi ve mutluyum." şeklinde yanıtladı.

Kaan, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile üçüncü maçlarına çıkacaklarının hatırlatılması üzerine ise, "Hocamızla hala tanışma sürecinin içindeyiz. Bazı şeylere bizim alışmamız, bazı şeylere hocamızın alışması gerek ama şu kısa süreçte bize gösterdiği videolar, yaptığı analizler, saha içinde idmanlarda bize taktik anlamında çok yardımcı oldu. Bu da skora yansıdı. Futbolda teknik direktör ne kadar iyi olursa olsun skordan önemli bir şey yoktur. Bize çok destek oldu ama skorları hocamızın önderliğinde takım olarak elde ettik. İnşallah hocamızla birlikte el ele daha güzel günlere gideriz. Üstüne koyarak daha başarılı bir milli takım oluruz." ifadelerini kullandı.