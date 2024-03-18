Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Düşmanda imkan, Mehmetçik'te iman.. İşte buydu Çanakkale'yi Geçilmez kılan. 15'lik yiğitlerin nam saldığı bir destan, yüreği imanla dolu olanların, kalbi vatan aşkıyla çarpanların yedi düvele karşı yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazandığı muhteşem bir zaferdir Çanakkale... 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, vatan topraklarını geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale'nin sayıca azın çoğa, imanın imkanlara karşı yazdığı büyük bir destan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yerlikaya, mesajında, üzerinden değil 109 yıl, 1009 yıl da geçse bu büyük zaferin ve kahraman şehitlerin asla unutulmayacağını ifade etti.

Çanakkale'nin sayıca azın çoğa, imanın imkanlara karşı yazdığı büyük bir destan olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çanakkale bir millete vurulmak istenen esaret prangalarının kırıldığı yerdir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna fedayı can eyleyen şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Bakan Yerlikaya ayrıca, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Çanakkale Belgeseli"ni paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Evlatlarımızı bu mübarek mirasın farkında bireyler olarak yetiştirme kararlılığındayız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, mesajında, Çanakkale'nin yalnızca bir zafer değil, aynı zamanda Anadolu'nun cesur evlatlarının, mücadele azmi, kudreti ve sarsılmaz inancının müşahhas bir nişanesi olduğunu vurguladı.

Şanlı ecdadın, "Çanakkale geçilmez" dedirterek, istiklale göz dikenlere karşı nasıl bir irade sergileyeceğini tüm cihana gösterdiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Eğitim camiamızın ve yavrularımızın, Çanakkale ruhunu idrak etmesi, bu zaferin sadece askeri bir başarı olmadığını, bir milletin nasıl bir iman, azim ve kararlılıkla istiklalini ve istikbalini koruduğunu anlaması hayati önem taşımaktadır. Bu şuurla, evlatlarımızı bu mübarek mirasın farkında, bilinçli ve vatanına derin bir sevgi ile bağlı bireyler olarak yetiştirme kararlılığı içerisindeyiz. Bu vesileyle bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi, rahmetle, minnetle anıyor, onların gösterdiği yolda, yüksek irade ve azimle yürüme kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Çanakkale Zaferi'nin verdiği ilhamla, ecdadımızın izinde, yeni yüzyılımızı inşa etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Öte yandan Bakan Tekin, sosyal medya hesabından Çanakkale Savaşı'nda kayıpları sebebiyle hiç mezun veremeyen okulların, şehit düşen öğretmen ve öğrencilerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Savaşta bütün son sınıf öğrencilerini şehit veren Sivas Lisesi, Çanakkale'deki kayıpları nedeniyle mezun veremeyen Vefa Lisesi, Çapa Erkek Öğretmen Okulu, 19 Mayıs Taarruz'unda 50 şehit veren İstanbul Lisesi, savaş boyunca çok az mezun veren Galatasaray Lisesi, 1916-1917 öğretim yılında Çanakkale'de 94 şehit veren Balıkesir Lisesi, 1914-1918 şehitleri nedeniyle sadece 2 mezun veren Balıkesir Erkek Muallim Mektebi, babaları şehit olduktan sonra gönüllü olarak Çanakkale'ye giden ve hepsi vatanı için can veren Edirne Lisesi'nden 25 izci öğrenci, Çanakkale'ye koşan 2 bin 500 birinci sınıf tıbbiyeli ve onların 1921'de hiç mezun vermeyen darülfünunları, Edirne Lisesi'nin öğretmen ve öğrencilerinin geri dönmeyen onlarcası, 1916-1917'de mezun vermeyen Kastamonu Abdürrahman Paşa Lisesi, Trabzon, Erzurum, Konya Gazi Liseleri ve daha niceleri..."