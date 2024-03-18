Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid ve İtalya'da da Inter puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Real Madrid, Bayer Leverkusen ve PSG'nin galip geldiği, Inter'in berabere kaldığı haftada Arsenal'in ise maçı İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final karşılaşmaları nedeniyle ertelendi.

Inter'in 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) zirvesindeki Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği mücadelede konuk ettiği Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla, Inter'in Serie A'daki 10 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Juventus, konuk ettiği Genoa ile golsüz berabere kaldı. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 59. dakikada oyuna girdi.

Zirve mücadelesi veren ekiplerden Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti.

Ligde dün oynanması planlanan Atalanta-Fiorentina maçı ise Fiorentina Kulüp Direktörü Joe Barone'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından ertelendi.

Serie A'nın 29. haftasında Inter, 76 puanla zirvede yer aldı. Inter'i 62 puanlı Milan ve 59 puanlı Juventus izledi.

Arda Güler'in orta sahadan şutunda top üst direkten döndü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 29. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da son dakikalarda oyuna girdi. Karşılaşmanın yıldızı Vinicius'un yerine 85. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'in 90+3. dakikada orta sahaya yakın bir noktadan şutunda top üst direkten döndü.

Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-0 yenerken Girona ise deplasmanda Getafe'ye 1-0 mağlup oldu.

LaLiga'da Real Madrid aldığı bu galibiyetle 72 puanla liderliğini sürdürürken ikinci sıradaki Barcelona'nın 64, üçüncü Girona'nın ise 62 puanı bulunuyor.

Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında lider Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg'u 3-2 yendi.

Bu sezon yoluna namağlup devam eden Bayer Leverkusen, üst üste 7. galibiyetini alarak puanını 70 yaptı ve en yakın rakibi Bayern Münih ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu.

Bayern Münih, deplasmanda Darmstadt 98'i 5-2 mağlup etti. Ligde 31 gole ulaşan İngiliz yıldız Harry Kane, Bundesliga'daki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu.

Bundesliga'da oynanan diğer maçta ise Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-1 mağlup etti.

Bundesliga'da 26. haftanın ardından Bayer Leverkusen, 70 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih 60, Stuttgart 56 ve Borussia Dortmund 50 puanla takibe devam etti.

Premier Lig zirvesine Federasyon Kupası arası

İngiltere 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) ilk 3 sıradaki takım Arsenal, Liverpool ve Manchester City'nin İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final karşılaşmaları nedeniyle bu haftaki maçları ertelendi.

Fulham konuk ettiği Tottenham'ı 3-0 yenerken Aston Villa ise deplasmanda West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 29. haftasında birer maçı eksik 3 ekipten 64 puanlı Arsenal, averajla Liverpool'un önünde zirveye bulunurken Manchester City ise 63 puanda yer aldı. Zirvedeki bu 3 takımı, haftayı maç yaparak geçiren Aston Villa 56, Tottenham ise 53 puanla takip etti.

PSG, Ligue 1 zirvesindeki farkı 12 puana yükseltti

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 26. haftasında lider PSG, Kylian Mbappe'nin 3 gol attığı deplasman maçında Montpellier'i 6-2 yenerek zirvede farkı açtı.

Aldığı bu galibiyetle PSG, en yakın takipçileri Brest ve Monaco'nun berabere kalmasının ardından ligin zirvesinde farkı 12 puana yükseltti.

Ligin ikinci sırasındaki Brest, konuk ettiği Lille ile 1-1, üçüncü sırada bulunan Monaco ise konuk ettiği Lorient ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 59 puanlı PSG, liderliğini sürdürdü. PSG'nin ardından Brest 47, Monaco 46, Lille ve Nice 43'er puanla sıralandı.