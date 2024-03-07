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Bunu kabul etmeyen İETT şoförü ise aracını sürücünün üzerine sürdü.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Göztepe mevkiinden Maltepe istikametine yolcularıyla seyreden 34 HO 3086 plakalı İETT otobüsü, aynı istikamette ilerleyen yabancı plakalı otomobile çarptı.

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