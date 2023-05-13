Ankara

Uztürk, kadın ampute futbolunun gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

WAFF Başkanlığı görevine 2020'de seçildiğini belirten Uztürk, "Seçilirken verdiğimiz sözlerden birisi, kadın ampute futbolunun geliştirilmesi ve Dünya Kupası evresine götürülmesiydi. Bugün 15-16 ülkenin ulusal takımlarını oluşturduğunu görüyoruz." dedi

Uztürk, Ruanda'da 14-16 Mart tarihlerinde yapılan FIFA Genel Kurulu'nda kadın ampute futbolun tanıtımı için gösteri maçı düzenlendiğini dile getirerek, "FIFA'nın desteğini almak için girişimlerde bulunduk. Bu aynı zamanda kadın-erkek ampute futbolun tanıtımı için de müthiş bir başarı oldu. WAFF bünyesinde 1. başkan yardımcımız Celeste Tchiama'nın önderliğindeki kurul, var gücüyle 2024'te Kadınlar Ampute Futbol Dünya Kupası organizasyonunu gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

"Türkiye'de de girişimler artacaktır"

WAFF Başkanı Arif Ümit Uztürk, erkeklerde İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğa Türkiye'nin ulaştığına dikkati çekerek, "Umarım en kısa zamanda ülkemizde de kadın ampute futbolu için girişimler artacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda (TBESF) başkanlık görevine Alpaslan Erkoç'un seçildiğini hatırlatan Uztürk, "TBESF'nin yeni başkanı Alpaslan Erkoç'un da bu konuya hassasiyetle yaklaşacağını biliyor ve bu vesileyle kendisine ve ekibine de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Uztürk ayrıca, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda tüm engelli bireylerin sosyal yaşam haklarının beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesini diledi.

AA