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Ligin 8. haftasında sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş United Payment , Fenerbahçe Petrol Ofisi karşısında üst üste ikinci derbi zaferini arayacak.

Beşiktaş ise 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, topladığı 16 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertli takım, 24 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakalarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesinde sadece 1 gol gördü.

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