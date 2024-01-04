Ankara

6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde 2021'de "Elektronik İzleme Merkezi " kuruldu.

Uygulamayla elektronik kelepçe takılan yükümlüler, polis ve jandarma ekiplerince 7 gün 24 saat canlı takip ediliyor. Şu an 670 yükümlü elektronik kelepçeyle izleniyor.

Yükümlülerin mağdura yaklaşmaları halinde bildirim alan merkez, en yakın ekibi mağdurun bulunduğu adrese yönlendiriyor.

"4 bin 500 vaka elektronik kelepçeyle izlendi"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadının yaşadığı şiddetin kronik hale geldiğinde, bu durum bertaraf edilemediğinde daha uç tedbirlerin uygulandığını belirtti.

Bunlardan birinin, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişinin mağdura yaklaşmaması, yaklaştığı durumda da erken uyarı sistemiyle olası bir olayın önüne geçilmesini sağlayan "elektronik kelepçe" yöntemi olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 4 bin 500 vaka elektronik kelepçeyle izlendi. Şu an merkezimizde aktif olarak takip edilen vaka sayısı ise 670. Ekipler 7 gün 24 saat yükümlünün mağdura yaklaşmaması için canlı takibini yapıyor. Yükümlünün, mağdura yaklaşmaya çalışması, yasak bölge olarak ifade edilen mahkeme kararında belirtilen mesafeyi aşması ya da elektronik kelepçeyi ayak bileğinden çıkarması durumunda sisteme anında ihlal düşüyor. Eş zamanlı müdahale sürecini başlatıyoruz. Olay hangi ilde yaşanıyorsa o ilin kolluk birimlerini ikaz ediyoruz. Mağdurun kendisini güvene almasını sağlamak için bilgilendiriyoruz. Yükümlüyü uyararak bulunduğu bölgeden uzaklaşması için ikaz ediyoruz."

İmdat butonu KADES'ten de 1 milyona yakın ihbar alındı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca 2018'de hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), şiddet mağduru kadınların tek tuşla kurtarıcısı oldu.

Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça, İspanyolca, Almanca, Özbekçe, Kırgızca ve Kürtçe de kullanılabilen uygulamayı bugüne kadar 6 milyona yakın kadın cep telefonlarına indirdi.

KADES üzerinden sisteme, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ihbar düştü, bunların 700 bine yakını gerçek ihbar olarak kayıtlara geçti.

Zor durumlarla karşılaşan kadınların "imdat butonu" olan uygulamayı indirenlerin sayısının bu yıl 6,5 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Sisteme düşen her ihbar "can güvenliğine kasıt" olarak değerlendiriliyor

Şube Müdürü Sibel Özdemir, kadınların, şiddete maruz kaldığında veya şiddet ihtimalinde KADES uygulamasından "tek tuş" ile güvenlik güçlerine ulaşabileceğini belirtti.

Sisteme düşen her ihbarın "can güvenliğine kasıt" olarak değerlendirildiğini vurgulayan Özdemir, ihbarın bulunduğu ildeki emniyet müdürlüklerinin hemen harekete geçirildiğini aktardı.

Uygulamanın konum üzerinden çalıştığını ve bunun müdahale sürecini hızlandırdığını bildiren Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Kadınlar şiddete maruz kaldıklarında veya böyle bir ihtimal bulunduğunda, o travmayla, korkuyla bazen bulundukları konum hakkında bilgi veremeyebiliyor. Uygulama sayesinde ekiplerin olay yerine ulaşımına kadar geçen süreyi minimuma indirmiş oluyoruz. Olay yerine gidene kadar ihbarın asılsız olduğuna dair bilgimiz olmuyor. Bu yüzden asıllı veya asılsız fark etmeksizin her ihbara en yakın ekip sevk ediliyor. İhbarın aslı olması durumunda ivedilikle adli süreç başlatılıyor."

Kadınların, "Eşim, akrabalarım, erkek arkadaşım, bana şiddet uygulamaz" diye düşünebildiklerini ancak şiddetin tanınmayan birinden de gelebileceğini anlatan Özdemir, "Kadının güvende hissetmesi, yanında emniyetin olduğunu hissetmesi ve çok kısa sürede yardım alabileceğini bilmesini istiyoruz. KADES uygulamasında 11 dil bulunuyor. Sadece Türk vatandaşları için değil, ülkemize misafir olarak gelen, geçici konaklayacak her kadın vatandaşın kullanabileceği bir uygulama." diye konuştu.