İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 22 Aralık Cuma günü sosyal medya hesabından duyurduğu, 5 yerel organize suç örgütünün çökertilerek 93 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 96 şüpheli adliyeye gönderildi.

Polis ekipleri, örgüt üyelerinin adres sorma veya fotoğraf çektirme bahanesiyle tanıştığı turistleri İstiklal Caddesi ile Beşiktaş'taki 5 eğlence mekanına götürüp yüksek hesap ödemeye mecbur bıraktıklarını, hesaba itiraz eden mağdurların etrafını sarıp korkuttuklarını, direnç gösterenleri darbettiklerini, paralarını, cep telefonlarını ve cüzdanlarını yağmaladıklarını tespit etti.

Elebaşılığını eğlence mekanı sahiplerinin yaptığı 5 organize suç örgütünce, 93'ü yabancı uyruklu 133 kişinin mağdur edildiği belirlendi.