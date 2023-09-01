ANKARA AA- Sergide, Yahihanov'un, atalarının topraklarına derin saygısını, tarihine ve insanlarına sevgisini yansıttığı resimlerle, Kuzey Kafkasya'da tarih yazmış kahramanlar, isyan liderleri, askeri müfrezelerin komutanları gibi halkları için mücadele vermiş önemli isimlerin resimleri yer alıyor.

Ressamın, Kafkasya halkları arasında kardeşliği, barışı ve işbirliği hedefini tablolara işlediği "Kafkasya Efsaneleri" sergisi, 2-12 Eylül tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Memleketinin kahramanlarını sanatıyla dünyaya tanıtıyor

Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'ndaki hazırlıklarını sürdüren ressam Yahihanov, çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sergileri farklı kültürlerden insanların ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Yahihanov, bu kahramanları Türkiye'deki insanlara tanıtmayı, kalplerine dokunmayı amaçladığını söyledi.

Memleketinden çıkan kahramanları sanat diliyle anlatmak istediğini belirten Yahihanov, "Her insan bu dünyada o kahramanlar gibi bir iz bırakmalıdır. Ben de onların hayatını anlatarak kendi sanatımla iz bırakmayı hedefledim." ifadelerini kullandı.