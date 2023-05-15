İSTANBUL - Dr. Cemil Bengü Caddesindeki 2.100 m2’lik alanda yüzlerce ağaç ve bitki türü bulunan parka 200 metrelik yürüyüş yolu kazandırıldı. Çocuklar için oyun alanları oluşturuldu. Çocuklar ve gençler için futbol sahası yapıldı. Aileler için de pergolalı oturma ve dinlenme mekânları oluşturuldu.

“Yüzlerce türde ağaç ve bitki dikimi yaptık”

Parkın açılışında konuşan Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “Yeni bir parkımızı daha ilçemize kazandırdık. Hürriyet Mahallesi Yeni Kapalı Otoparkında yer alan parkımızın açılışını gerçekleştirdik. Teknolojik Otopark Çözümleri ve Modern Kapalı Pazar Yerleri projelerimiz kapsamında yakında otoparkımızı da hizmete açacağız. Araç parklanma da ve trafik akışında rahatlık sağladığı gibi, vatandaşlarımız kışın soğuktan yazın da sıcaktan korunarak pazar alışverişlerini nezih bir ortamda yapabilecekler. Otoparkımızın en üst kısmında yer alan 2.100 m2’lik bu parkımızı her yaştan vatandaşımıza hitap edecek şekilde tasarladık. Yüzlerce türde ağaç ve bitki dikimi yaptık. 200 metrelik yürüyüş yolu kazandırdık. Burada günlük yürüyüş ihtiyacınızı keyifle karşılayabileceksiniz. Çocuklarımız için oyun alanları oluşturduk. Yine çocuk ve gençlerimiz futbol sahasında maç yaparak çağlarını en güzel şekilde hatırlayabilecekler” dedi.

Belediye son iki yılda ilçeye üç yeni meydan inşa etti

Kâğıthane Belediyesi ilçedeki 300'ün üzerinde parkı yenilerken mevcutlara Ferman Caddesi Parkı, Havuzlar Parkı, Yahya Kemal Su Parkı, Sultan Selim Karakol Parkı, Emniyetevler Bosna Hersek Meydanı Muhtar Zeki Uzun Parkı, Hamidiye Halay Sokak Parkı ve Çağlayan Yavuz Selim Parkı'nı kazandırdı. Yanı sıra Belediye son iki yılda ilçeye üç yeni meydan inşa etti.

HABER: BÜLENT ÇAMCI