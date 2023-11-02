Kahramanmaraş

Tören; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Açılış törenine; Beşiktaş Asbaşkanları Emre Kocadağ ile Ali Bayrak, Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Ferah, Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve IT´den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç, Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, eski yönetim kurulu üyesi Serhan Çetinsaya, Kahramanmaraş Milletvekilleri; Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Ali Öztunç, Dr. İrfan Karakutlu ve Zuhal Karakoç Dora katıldı.

"Her zaman ülkemizin yanındayız"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, açılış töreninde yaptığı konuşmada eğitimin çok önemli olduğunu belirterek, “Okulumuz hayırlı uğurlu olsun. Eğitimli nesiller yetiştirmek , ülkemizin gelişimine büyük fayda sağlayacaktır. Depremin ardından barınma ihtiyacı kadar eğitim ihtiyacının da önemli olduğunu düşündük. Sayın Bakanımızın yardımlarıyla okullarımızı inşa ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Spor faaliyeti yapmanın yanı sıra kamu yararına hizmet etme görevi bulunan bir kurumuz. Her zaman ülkemizin yanındayız.

Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Taraftarlarımızın ve derneklerimizin destekleriyle Bırakmam Seni Türkiyem yardım kampanyasını gerçekleştirdik. Öğretmenlerimizin yetiştirecekleri kıymetli evlatlarla bu ülke ayağa kalkacaktır. Öğretmenlerimiz öğrencilerimize sadece bilgi vermeyecek aynı zamanda depremden etkilenen çocuklarımıza psikolojik destek de sağlayacaktır. Beşiktaş ailesi olarak bu okulları çocuklarımızın hizmetine sunmaktan onur duyuyoruz. Bize okul inşa etme imkanı sağlayan hükümetimize teşekkür ediyoruz. Allah bize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Depreme karşı her zaman tedbirli olalım.”

Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mehtap Ferah, “Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki okullarımızı açtık, yarın da Gaziantep’teki okulumuzu açacağız. Çok mutluyuz. Öğretmen ve öğrencilerimizle bu mutluluğu yaşamak çok güzeldi” diye konuştu.

Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş ise Siyah-beyazlı kulübün okul projesiyle ilgili şunları söyledi:

“Büyük bir felaket yaşadık. Milletimizin en önemli özelliği zor günlerde bir arada olabilmektir. Bölgedeki eğitim eksikliğini giderebilmek adına okul projesi gerçekleştirdik. Eğitime katkı sunduk. Beşiktaşlı olarak böyle bir projenin içinde olmak beni gururlandırıyor.”

Konuşmaların ardından hayırlı olması temennisinde bulunularak açılış kurdelesi kesildi. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye Fahri Hemşehrilik Beratı takdim etti. Başkanımız Çebi, daha sonra okulda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, açılış töreninin sonunda Kahramanmaraş Pazarcık Beşiktaş İlkokulu’nun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.