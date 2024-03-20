Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.55'te meydana gelen depremin merkez üssünün Dulkadiroğlu ilçesi olduğu belirlendi.

SOLOTÜRK'ün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümündeki gösteri uçuşunun görüntüleri paylaşıldı SOLOTÜRK'ün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümündeki gösteri uçuşunun görüntüleri paylaşıldı

Deprem 5,13 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kaynak: AA