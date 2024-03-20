Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.55'te meydana gelen depremin merkez üssünün Dulkadiroğlu ilçesi olduğu belirlendi.

Deprem 5,13 kilometre derinlikte meydana geldi.