Kamu çalışanlarının gözü birinci dereceye 3600 ek gösterge vaadinde Kamu çalışanlarının gözü birinci dereceye 3600 ek gösterge vaadinde
Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: AA