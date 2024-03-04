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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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