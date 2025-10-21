KAHRAMANMARAŞ (AA) - Malatya Caddesi'nde bulunan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar aldığı belirlenen bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı.

Yıkım çalışmaları sırasında bina aniden devrildi.

Bu sırada yoldan geçen bir otomobil, binanın çıkardığı yoğun toz bulutu ve savrulan molozlardan etkilendi.

Otomobilde hasar meydana geldi.

Olay anını, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, kepçenin yıktığı binanın devrilmesi, ardından toz bulutu ve molozların yoldaki araca isabet etmesi yer alıyor.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, ekiplerin yola savrulan molozları kaldırma çalışması devam ediyor.

Muhabir: Hakan Ceran,Sinan Doruk