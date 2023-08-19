Haber: Damla Oya Erman

Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, Hilary hala 130 mph sürdürülebilir rüzgarlarla Kategori 4 kasırga olarak Meksika'nın Baja California Yarımadası kıyısına doğru ilerliyor. Çekirdeği Cumartesi gecesi yarımadaya yakın geçecek ve ardından ABD'ye ve Güney Kaliforniya'ya geçerken tropikal fırtınaya dönüşecek.

Bu tehdit, Kaliforniya'nın güney sınırından Los Angeles'ın hemen kuzeyine kadar uzanan tarihi bir tropikal fırtına uyarısını tetikledi.

Güneybatı, Hilary ilerledikçe erken gelecek haftaya kadar yoğun yağışlar görmesi bekleniyor - en yoğun koşullar Pazar ve Pazartesi günleri yaşanacak. Bu sağanaklar, Kaliforniya, Nevada ve Arizona'nın bazı bölgelerinde bir yılın yağışına denk gelebilecek miktarda yağmur getirebilir.

Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, Güney Kaliforniya ve Nevada'nın bazı bölgeleri 3 ila 6 inç yağmur, bazı yerlerde ise 10 inç kadar yağış alabilir. Diğer bölgelerde ise 1 ila 3 inç arasında yağış tahmin ediliyor.

Hilary'nin güçlü çekirdeği yanı sıra, NHC, güçlü rüzgarların ve yağışların varışından önce başlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"Yağış kaynaklı sel etkilerine karşı hazırlıklar, ağır yağmur merkeze gelmeden önce mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalıdır," açıklamada belirtildi.

Fırtına beklentisiyle, bölge genelinde yetkililer tehlikeli yol koşullarına, devrilen güç altyapısına ve tehlikeli sel koşullarına karşı hazırlıklarını başlattılar.

Nevada Valisi Joe Lombardo, Cuma günü, ciddi sel olasılığı olan güney Nevada'ya 100 eyalet Ulusal Muhafız askerini gönderme kararı aldıklarını duyurdu.

Başkan Joe Biden, Cuma günü düzenlediği bir basın toplantısında, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) güney Kaliforniya veya bölgenin diğer bölgelerine ihtiyaç duyulması halinde personel ve malzemeleri önceden konumlandırdığını açıkladı.

Güney Kaliforniya hazırlıklara koşuyor

Eğer Hilary, Kaliforniya'ya tropikal bir fırtına olarak karadan ulaşırsa, bu durum Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin verilerine göre yaklaşık 84 yıl sonra bu eyaletteki ilk böyle bir fırtına olacaktır.

Güney Kaliforniya'nın bazı bölgeleri aşırı yağış riski altında - bu risk seviyesi bölge için verilen ilk 4 seviyeli tehdit. Bu seviye risk son derece nadirdir. Hava Tahmin Merkezi'nin araştırmasına göre, 2010-2020 yılları arasında yıllık ortalama günlerin yüzde 4'ten azında yüksek riskli günler yaşanırken, bu günler toplam sel ile ilgili hasarın yüzde 83'ünden ve sel ile ilgili ölümlerin yüzde 39'undan sorumluydu.

Önemli tehdit nedeniyle, eyalet, Hilary'nin varışından önce su kurtarma ekipleri, Kaliforniya Ulusal Muhafız personeli ve sel mücadele ekipmanı hazırlıklarını tamamladı, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un ofisi Cuma günü açıklama yaptı.

Karayolu bakım ekipleri de yol güvenliğine yardımcı olmak için 7/24 hizmet verecek şekilde görevlendirilecek, valilik ofisi açıklamada belirtti.

Daha fazla 15 milyon kişiye hizmet veren elektrik şirketi Southern California Edison - bölgedeki - Perşembe günü, Hilary'nin hizmet alanının büyük bir kısmını etkileme olasılığının yüksek olduğunu açıkladı. Şirket, kesintilere yanıt vermek için hazırlık yaptığını ancak sakinlere el fenerleri, harici pil şarj cihazları ve buz kutuları gibi malzemeleri toplamaları konusunda uyardı.

Evetsiz topluluk, özellikle sel tehlikeleri açısından risk altında olduğundan, Los Angeles ve San Diego'daki yetkililerin, yardım ve geçici barınak sağladıklarını belirtiyor. LA İlçe Şerif Departmanı, tehlikede olan kamp alanlarını haritalandırmak ve fırtına hakkında havadan duyurular yapmak için çaba harcadığını açıkladı.

"Umarız fırtına hiçbir zarara neden olmaz ve daha da önemlisi hiçbir kayıp yaşanmaz," Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna Cuma günü düzenlenen bir basın toplantısında söyledi. "Ancak en kötü senaryoya hazırlıklı olacağız, sadece burada ilçemizdeki insanlara yardımcı olmakla kalmayacak, etkilenmediğimiz veya etkilenmediğimiz takdirde komşu ilçelere kaynak olacağız."

San Diego, son birkaç gündür fırtına kanallarını temizlemek, sokakları temizlemek ve ekipmanları hazırlamak için harcadı, Belediye Başkanı Todd Gloria Cuma günü açıklama yaptı.

Fırtına tehdidi aynı zamanda Büyük Lig Beyzbol'un bölgedeki hafta sonu programını yeniden düzenlemeye yönlendirdi, Los Angeles Angels, Los Angeles Dodgers ve San Diego Padres tarafından Pazar günü düzenlenen maçları Cumartesi günü çift başlıklı maçlara taşıdı. LA Galaxy ve LAFC takımlarının Major League Soccer maçları da Pazar günü yerine daha sonraki tarihlerde yeniden düzenlendi.