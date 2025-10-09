ANKARA (AA) - Kalyon PV, EIF 2025 Enerji Dönüşümü Fuarı'nda yeni ürünü G12R-TOPCONPlus-132 Double Glass güneş panelini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon PV'nin bu yıl başlattığı TOPCONPlus yatırımıyla hayata geçirilen G12R serisi, bağımsız araştırma raporlarına bakıldığında güneş teknolojilerinin dönüşümünde yeni bir dönemi temsil ediyor.



Yaklaşık yüzde 26,25 etkin modül verimliliği ile kendi kategorisinde dünyanın en verimli güneş panellerinden olma özelliğini taşıyan ürün, 640 watt elektrik üretim kapasitesi ile yatırımcılara daha yüksek getiri ve sahada etkin alan kullanımı sunuyor.

Çift cam tasarımı, düşük sıcaklık katsayısı ve düşük degradasyon oranları sayesinde G12R-TOPCONPlus paneller, uzun yıllar boyunca istikrarlı güç üretimi sağlıyor. Yerleşik hücre teknolojisine göre yüzde 15'in üzerinde ek elektrik üretimi sunan ürün, özellikle sıcak iklim bölgelerinde ve yüksek yansımalı sahalarda yatırımcılara maksimum verimlilik sunuyor.

Kurulum kolaylığı sunan yeni nesil paneller, güneş enerjisi santrali (GES) projelerinde konstrüksiyon ve kablolama maliyetlerini düşürüyor. Premium kategoride değerlendirilen G12R güneş panellerinde, Yatırım Teşvik Belgesi'ne uygun şekilde, TOPCONPlus teknolojili yerli güneş hücreleri kullanılıyor. Bu sayede ürün yatırımcılara hem yerli üretim avantajı hem de ek finansal fırsatlar sağlıyor.

Kalyon PV, sektördeki öncülüğünü bir adım daha ileri taşıyarak Türkiye'de bir ilk olacak 2000V DC modül geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu yeni nesil güneş panelleri, sistem bileşenlerini optimize ederek kurulum maliyetlerini düşürmeyi ve enerji kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı, 2026'da ürün teslimatlarını gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:



'Kalyon PV olarak, geleceğin teknolojisini ülkemizle ve dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılarla buluşturacak olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün EIF 2025 Fuarı'nda sergilediğimiz ve misafirler tarafından yoğun ilgi gören yeni ürünümüz G12R-TOPCONPlus paneller yalnızca verimlilikte değil, uzun ömürlü performansta da yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Bu ürün hem Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne hem de küresel pazarlarda temiz enerjiye geçiş sürecine güçlü bir katkı sağlayacak.'

2000V DC modülleriyle Türkiye'de bir ilki daha hayata geçireceklerini, global ölçekte yatırımcılara daha rekabetçi ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçladıklarını aktaran Kulalı, 'G12R serisi panellerimizin yüzde 26,25'e varan etkin modül verimlilik değerleri ve 640 W'a varan elektrik üretim kapasitesi ile sektörümüzün standartlarını yeniden tanımlıyoruz. Üstelik bu paneller, tamamen G12R boyuttaki yerli TOPCONPlus hücrelerimizle tasarlandı. Bu başarı ülkemizin ileri teknoloji üretim gücünü ortaya koyarken, global pazarlarda da önemli bir rekabet avantajı sağlıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Kulalı, güneş teknolojilerinin yanı sıra Kalyon PV AR-GE merkezinin tasarladığı enerji depolama sistemini de ilk kez tanıttıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

'Güneş panellerimizle tam uyumlu çalışacak şekilde geliştirilen depolama çözümlerimiz enerji yönetimini daha sürdürülebilir kılmaktadır. Şebekeden bağımsız sistemlerde ve enerji arz güvenliği bakımından kritik uygulamalarda yüksek verimlilik ve güvenirlilik sunuyor. Kalyon PV olarak ürün gamımızı sürekli geliştiriyor ve zenginleştiriyoruz. Böylece yenilenebilir enerji yatırımcılarını ileri teknoloji enerji sistemleri ile buluşturuyoruz. Temiz enerji dönüşümüne yeni teknolojilerimizle öncülük ederek yatırımcılarımıza değer katmaya devam edeceğiz.'