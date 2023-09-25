Yerel basındaki haberlere göre, Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 2016'dan bu yana ilk kez Zika virüsü vakasının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kampong Thom bölgesinde 7 yaşındaki kız çocuğun dang humması şüphesiyle 18 Eylül'de hastaneye kaldırıldığı ve 21 Eylül'de test sonucunun Zika pozitif çıktığının teyit edildiği duyuruldu.

Zika virüsünün gebelere bulaşması halinde ölü doğumlara neden olabildiği belirtilen açıklamada, enfeksiyon belirtileri gösterenlerin ivedilikle sağlık kurumuna başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, virüsün yayılmaması için önlem alındığı kaydedildi.

Zika virüsü

Zika virüsü, insanlara "Aedes" cinsi sivrisineklerin sokmasıyla bulaşıyor.

Kan, cinsel ilişki ve gebelerde anneden bebeğe bulaştığı tespit edilen Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Ateş, gözlerde kızarma, istifra, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

Buna karşın Zika enfeksiyonlarında hastalar genellikle bir hafta içinde iyileşebiliyor ve virüs nedeniyle ölüm oranlarının düşük olduğu ifade ediliyor.

AA